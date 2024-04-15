Після атаки на Ізраїль у США відбулося зрушення щодо допомоги Україні - ABC News

Відповідні кроки щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю можуть бути зроблені цього тижня.

У неділю, 14 квітня, після атаки Ірану на Ізраїль відбувалася телефонна розмова між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу, під час якої дійшли "консенсусу" щодо того, що Конгресу необхідно діяти швидко, щоб надіслати допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Про це повідомив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє ABC News.

Він сподівається, що відповідні кроки щодо підтримки країні вони зроблять уже цього тижня.

Видання нагадуєю, що після нападу Ірану на Ізраїль Байден поспілкувався з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Хакіемом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом.

Шумер сказав, що найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та ухвалити Палатою представників схвалену Сенатом додаткову програму, яка включає допомогу обом країнам. У лютому Сенат ухвалив пакет на 95 мільярдів доларів, але Джонсон не виніс його на голосування.

"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити його протиракетний і протидроновий потенціал - це негайно ухвалити цю додаткову програму. Як я вже сказав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свій захист, і додаткова безпека поповнить цю протиракетну систему - і засоби захисту від безпілотників, які є в "Стрілі", "Пращі Давида" та "Залізному куполі", - сказав Шумер.

Нагадаємо, WSJ повідомляло, що спікер Палати представників США Джонсон готує "таємничий пакет" допомоги для України.

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