После атаки на Израиль в США произошли сдвиги по помощи Украине - ABC News

Соответствующие шаги по военной помощи Украине и Израилю могут быть предприняты на этой неделе.

В воскресенье, 14 апреля, после атаки Ирана на Израиль проходил телефонный разговор между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса, во время которого пришли к "консенсусу" относительно того, что Конгрессу необходимо действовать быстро, чтобы направить помощь как Израилю, так и Украине.

Об этом сообщил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, сообщает ABC News.

Он надеется, что ответные шаги по поддержке стране они предпримут уже на этой неделе.

Издание напомнило, что после нападения Ирана на Израиль Байден пообщался с лидером большинства в Сенате Шумером, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакиемом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом.

Шумер сказал, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это рассмотреть и принять Палатой представителей одобренную Сенатом дополнительную программу, которая включает в себя помощь обеим странам. В феврале Сенат принял пакет в 95 миллиардов долларов, но Джонсон не вынес его на голосование.

"Лучший способ помочь Израилю восстановить его противоракетный и противодроновый потенциал — это немедленно принять эту дополнительную программу. Как я уже сказал, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою защиту, и дополнительная безопасность пополнит эту противоракетную систему — и средства защиты от беспилотников, которые есть в "Стреле", "Праще Давида" и "Железном куполе", — сказал Шумер.

Напомним, WSJ сообщало, что спикер Палаты представителей США Джонсон готовит "таинственный пакет" помощи для Украины.

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