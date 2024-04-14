Какому знаку Зодиака повезет 15 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 апреля?

День революционных – радикальных – перемен, которые происходит, хотим мы того или нет – с нашим участием или без него. Поскольку возможности отменить их невозможно, необходимо к ним подготовиться. Прежде всего морально, уяснив: то, что должно произойти, обязательно произойдёт, поэтому нужно не сопротивляться, а, как говорят в народе, подстелить соломки, чтобы неизбежное падение не было таким болезненным. Высший пилотаж в такой ситуации – использовать перемены, чтобы занять более высокое – профессиональное или жизненное – положение.

Весы

Весам, которые накануне умудрились кого-то обидеть, удастся наладить отношения с этим человеком, что особенно важно, если учесть, что он имеет для них огромное значение. Причем, что особенно важно для представителей знака, которые не очень любят признавать свои неправоту, делать им для этого практически ничего не придется – оппонент сделает вид, что не произошло ничего, что заслуживало бы внимания.

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