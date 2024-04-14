Якому знаку зодіаку пощастить 15 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 15 квітня?

День революційних – радикальних – змін, які відбуваються – хочемо ми того чи ні – за нашої участі чи без неї. Оскільки можливості скасувати їх не існує, необхідно підготуватися до них, і насамперед морально, усвідомивши: того, що має статися, не уникнути, тому треба не чинити опір, а, як-то кажуть у народі, підстелити соломку, щоб неминуче падіння було не таким болісним. Вищий пілотаж у такій ситуації – використати зміни, щоб посісти вище – професійне чи життєве – становище.

Терези

Терезам, які напередодні спромоглися когось образити, вдасться налагодити стосунки з цією людиною, що особливо важливо, якщо взяти до уваги, що вона має для них величезне значення. До того ж – що особливо важливо для представників знака, які не дуже люблять визнавати свою неправоту – робити їм для цього практично нічого не доведеться – опонент вдасть, що не сталося нічого, що заслуговувало б на увагу.

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