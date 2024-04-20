Іран почав передавати РФ новий вид боєприпасів для САУ – експерт (фото)

Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що Іран вже постачає окупаційній армії Росії 203-мм снаряди до самохідної артилерійської установки (САУ).

Про це він написав у Telegram.

Коваленко зазначив, що російська пропаганда навіть намагалася розігнати фейк, що "трофейні снаряди", окупанти захопили у ЗСУ. Але це не так.

Як пояснює експерт, снаряди до САУ М110 ідентичні та сумісні зі снарядами 2С7 "Півонія" (Малка) і свого часу вони поставлялися до Ірану. Тепер з Ірану вони вирушили до Росії.

Іран постачає окупантам 203-мм снаряди до САУ / Фото: Олександр Коваленко

Олександр Коваленко зауважив, що постачання з Ірану такого калібру фіксується вперше.

По суті, верифіковані калібри, що поставляються з Ірану:

152-мм для ствольної артилерії;

130-мм для ствольної артилерії;

125-мм танковий постріл;

122-мм для ствольної артилерії;

122-мм для реактивної артилерії;

120-мм для мінометів.

"Ці поставки говорять і про нестачу калібру 203 мм у російських військах. Зокрема, до кінця березня 2024 року, в Росії мали намір відродити та наростити виробництво 203-мм активно-реактивних снарядів для САУ "Півонія" ЗВОФ35 та ЗВОФ34/42 на потужностях "Завод "Пластмас". Але, судячи з наявної інформації, фантастичного успіху вони цьому не досягли, хоча від ідеї відродження серійного виробництва відмовилися. Схоже, поки виробництво не запуститься "на повну", Іран частково вирішуватиме питання дефіциту 203 мм в Росії", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, експерт розповів, чи можуть росіяни почати наступ на Харків.

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