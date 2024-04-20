Частина багатодітних батьків втратить право на відстрочку від мобілізації

Відповідна норма запрацює, коли закон про мобілізацію набуде чинності.
Деякі батьки трьох, або більше дітей, можуть втратити своє право на відстрочку від мобілізації, якщо вони не сплачуватимуть аліменти понад три місяці.
Заступник міністра юстиції у виконавчій службі Андрій Гайченко повідомив, що ця норма запрацює, коли закон про мобілізацію набуде чинності.
"Військова служба - це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б платити аліменти, але не мають роботи. З огляду на досить високі зарплати у ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість досить швидко погасити борги. Головне - діти отримають фінансове забезпечення”, - розповів Гайченко.
Гайченко зазначив, що чоловік поверне собі право на відстрочку від мобілізації, якщо погасить борг.
Він заявив, що наразі у бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях значиться 261,5 тисячі постанов з метою відрахування аліментів із зарплат і пенсій боржників.
"Кількість документів, згідно з якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, становить 183 тисячі", - додав він.
Гайченко зазначив, що точної статистики багатодітних батьків-боржників за період понад три місяці немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні змінюються умови військового обліку, що тепер чекає на чоловіків.
Крім того, ми раніше інформували, що на Волині педагога засудили на 3 роки через ухилення від мобілізації.
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