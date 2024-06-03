ВСУ сожгли колонну техники РФ в Курской области (горячее видео)

Подразделение ВСУ "Малибу" сжег колонну техники РФ в приграничном городе Суджа Курской области.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Все уничтожается даже не западным оружием, а fpv-дронами. Как в тире, на полигоне. А помните, был такой новый министр обороны России Белоусов, при котором такого точно не должно было быть", — говорится в подписи к видео.

На видео видно, что работали FPV-дроны. Колонна российской техники, состоявшая из нескольких единиц, двигалась по дороге, когда ее атаковали беспилотники. Результат работы — "горячий".

ВСУ сожгли колонну техники РФ в Курской области

Напомним, известное издание The Wall Street Journal считает, что Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения.

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