ВСУ сожгли колонну техники РФ в Курской области (горячее видео)

Работали по российской технике FPV-дроны.
Подразделение ВСУ "Малибу" сжег колонну техники РФ в приграничном городе Суджа Курской области.
Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.
"Все уничтожается даже не западным оружием, а fpv-дронами. Как в тире, на полигоне. А помните, был такой новый министр обороны России Белоусов, при котором такого точно не должно было быть", — говорится в подписи к видео.
На видео видно, что работали FPV-дроны. Колонна российской техники, состоявшая из нескольких единиц, двигалась по дороге, когда ее атаковали беспилотники. Результат работы — "горячий".
Напомним, известное издание The Wall Street Journal считает, что Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Почему ВСУ теряют позиции: военный ответил
- Старейшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка: детали
- Курс валют в Украине: преодолен рубеж в 41 грн, когда доллар остановится и что делать