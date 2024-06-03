Камалия похвасталась, как в Испании развлекается с 10-летними дочерьми

Украинская певица Камалия находится в Испании, где проводит время с 10-летними дочерьми.

В Арабеллы и Мирабеллы сейчас небольшие каникулы в британской школе, поэтому артистка решила не терять ни дня и побыть вместе с детьми. Они отправились в Пальма-де-Майорку, Испания.

Камалия время от времени делится кадрами с их путешествия. В частности, семья выбрала достаточно активный отдых. Камалия и ее дочери любят ездить верхом на лошадях. Так что в Испании не упустили такого случая.

Певица показывала, как вместе с Арабеллой и Мирабеллой ездила верхом на конях вдоль побережья Средиземного моря.

Камалия показала, как за границей проводит время с 10-летними дочерьми

"Прекрасно провели время с моими дочерями на невероятной прогулке верхом вдоль побережья Средиземного моря! Три часа незабываемых впечатлений и красоты природы", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Камалия отметила день рождения. Артистке исполнилось 47 лет. Певица уже рассекретила, какой подарок получила от мамы.

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