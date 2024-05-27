Камалия рассекретила, что ей подарила мама на 47-летие

Украинская певица Камалия рассказала, как отметила свой день рождения, который состоялся 18 мая.

По словам Камалии, она находилась в Украине и по случаю 47-летия встретилась только с мамой, потому что ее дочери с экс-мужем тогда были за границей. Певица призналась, что мама подарила ей ценную вещь в виде украшения, а также порадовала цветами и новыми каблуками. А вот что подарил экс-муж Мохаммад Захур артистка не стала рассказывать, чем еще больше заинтриговала фанатов.

Камалия с мамой / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мы встретились с мамой, поздравили друг друга. Мама подарила украшение, очень красивые каблуки и цветы. Что подарил экс-муж – секрет", – поделилась звезда в программе "Люкс ФМ".

Кстати, недавно исполнительница ошеломила новостью о том, что регулярно навещает психолога и назвала причину частых визитов к специалистам.

Напомним, недавно экс-муж Камалии, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур впервые отреагировал на фото с последствиями побоев экс-избранницы и признался, причастен ли он к инциденту. Более того, ответил, живет ли он с певицей.

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