Камалия призналась, какая проблема заставляет ее посещать психолога: "Очень тяжело"

Певица болезненно переживает разлуку с дочками.
Украинская певица Камалия призналась, что довольно часто она испытывает уныние и депрессию.
В частности, певица в комментарии "Так ТВ" сообщила, что постоянная разлука с 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой для нее проходит очень болезненно. Как признается Камалия, из-за этого ее настроение очень изменчиво, потому что они сейчас проживают за границей. Поэтому для улучшения эмоционального состояния певица регулярно ходит к психологу.
"Бывает такое состояние, что просто находит какая-то депрессия и бывают слезы. По-разному. Болит, что дети не со мной, не в Украине, а далеко. Когда они были в Украине, я себе спокойно и работала, и ездила, потому что я знала, что каждый день могу их увидеть. Очень трудно. Поэтому обратилась к психологу. Где-то раз в неделю общаюсь", – поделилась артистка.
Отметим, что сейчас дети Камалии проживают вместе с их папой Мохаммадом Захуром в Лондоне, где также и учатся. Время от времени певица посещает дочерей и вместе с ними и экс-мужем проводит время.
Напомним, что недавно Камалия рассказала, что свой день рождения она также провела без праздничного настроения без дочерей-близнецов. Впрочем, исполнительница поделилась, кто ее все-таки поддержал и вызвал улыбку.
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