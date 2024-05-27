Камалія розсекретила, що їй подарувала мама на 47-річчя

Українська співачка Камалія розповіла, як відсвяткувала свій день народження, який відбувся 18 травня.

За словами Камалії, вона перебувала в Україні й з нагоди 47-річчя зустрілася лише з мамою, бо її донечки з ексчоловіком тоді були за кордоном. Співачка зізналася, що мама подарувала їй коштовну річ у вигляді прикраси, а також потішила квітами і новими підборами. А ось що подарував ексчоловік Мохаммад Захур артистка не стала розповідати, чим ще більше заінтригувала фанів.

Камалія з мамою / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Ми зустрілися з мамою, привітали одна одну. Мама подарувала прикрасу, дуже гарні підбори і квіти. Що подарував ексчоловік – секрет", - поділилася зірка в програмі "Люкс ФМ".

До речі, нещодавно виконавиця приголомшила новиною про те, що регулярно відвідує психолога й назвала причину частих візитів до спеціалістів.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Камалії, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур вперше відреагував на фото з наслідками побоїв ексобраниці і зізнався, чи причетний він до інциденту. Ба більше, відповів, чи живе він зі співачкою.

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