Как заставить цвести денежное дерево: поможет подкормка из этих отходов

Наверное, не каждый видел, как цветет денежное дерево. Впрочем, профессиональные флористы знают, какую подкормку нужно толстянке, чтобы она зацвела. И она достаточно проста, потому что все три составляющие, из которых ее можно приготовить, есть на каждой кухне. Рассказываем, какое удобрение нужно денежному дереву, чтобы оно выпустило цветы, как его приготовить.

Какая подкормка нужна денежному дереву: как заставить растение цвести

Для того чтобы толстянка хорошо росла, не болела и начала цвести, ей нужен калий. Чтобы растение имело прочную корневую систему и выпускало новые побеги, нужен фосфор, дающий ему жизненную силу. Также денежному дереву требуется азот в небольших количествах. Однако не следует забывать, что из-за избытка азота толстянка может погибнуть.

Чтобы заставить денежное дерево цвести, его рекомендуют каждую осень подкармливать смесью из молотой яичной скорлупы, древесной золы и сахара. Яичная скорлупа даст растению необходимое количество кальция. Древесная зола является мощным источником полезных минералов, ведь содержит кальций, фосфор, калий и азот. Сахар насыщает глюкозой, которая дает растениям энергию, что провоцирует рост новых побегов и способствует ускорению цветения.

Для приготовления удобрения нужно:

1 столовая ложка молотой яичной скорлупы;

1 столовая ложка древесной золы;

1 чайная ложка сахара.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и рассыпьте по поверхности почвы. Затем легонько разрыхлите землю, чтобы растение получило как можно больше полезных веществ от подкормки. Затем полейте денежное дерево, чтобы намок весь слой почвы. Такую подкормку нужно сделать 2-3 раза, тогда толстянка порадует своим цветом.

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