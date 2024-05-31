Чего ждать от россиян на фронте летом: ответ Подоляка

Россияне продолжат атаки и попытки прорыва линии фронта в некоторых регионах.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "24 Канал".

"О военной ситуации. Я считаю, что Россия постоянно делает то, что делает. Постоянно на разных направлениях атакует, пробуя реализовать свою инициативу, растягивая линию фронта и наши резервы. Почему? Она (Россия – ред.) понимает, что у Украины есть определенный дефицит возможностей. Каких? Снаряды, ракеты и так далее. Россия хочет использовать это оставшееся время для того, чтобы реализовать эту инициативу. Это уже больше года происходит. Дефицит накапливался. Россия хочет это реализовать. Потому идут направления Харьковское, Запорожское и так далее. Это будет продолжаться", — сказал он.

По его убеждению, тяжелые бои будут продолжаться летом.

"Будут ли тяжелые бои дальше? Да, будут. На каких направлениях? Донецкое, Луганское, Запорожское, Харьковское. Будет ли что-то происходить в Сумской, Черниговской областях? Оно и сегодня там происходит, диверсионные группы активно работают, россияне используют управляемые авиационные бомбы. Как это предотвратить? F-16, однозначно, также возможность уничтожать на территории Брянской, Курской областей малые скопления диверсионных групп", — добавил он.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. В частности, вблизи Новопокровского, Работино и Часова Яра.

Аналитики сообщили, что подкрепление для российских военных в Харьковской области указывает на то, что они, вероятно, предпринимают усилия по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области. Таким образом, россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине.

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