Що очікувати від росіян на фронті влітку: відповідь Подоляка

Росіяни продожать атаки та спроби прориву лінію фронта у деяких регіонах.

Таку думку висловив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, пише "24 Канал".

"Щодо військової ситуації. Я вважаю, що Росія постійно робить те, що робить. Постійно на різних напрямках атакує, пробуючи реалізувати свою ініціативу, розтягуючи лінію фронту та наші резерви. Чому? Вона (Росія – ред.) розуміє, що в України є певний дефіцит спроможностей. Яких? Снаряди, ракети і так далі. Росія хоче використати оцей залишковий час для того, щоб реалізувати цю ініціативу. Це вже понад рік йде. Дефіцит накопичувався. Росія хоче це реалізувати. Тому йдуть напрямки Харківський, Запорізький і так далі. Це буде продовжуватись", - сказав він.

На його переконання, тяжкі бої триватимуть влітку.

"Чи будуть тяжкі бої далі? Так, будуть. На яких напрямках? Донецький, Луганський, Запорізький, Харківський. Чи будуть якісь події в Сумській, Чернігівській області? Вони і сьогодні там є, диверсійні групи активно працюють, росіяни використовують керовані авіаційні бомби. Як цьому запобігти? F-16, однозначно, також можливість знищувати на території Брянської, Курської області маленькі накопичення диверсійних груп", - додав він.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації просунулися у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, поблизу Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру.

Аналітики повідомили, що підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на те, що вони, ймовірно, роблять зусилля з відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області. Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині.

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