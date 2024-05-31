Окупанти просунулися у двох областях: де змінилася ситуація на фронті

Збройні сили Російської Федерації просунулися у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, поблизу Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру", — йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики повідомили, що підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на те, що вони, ймовірно, роблять зусилля з відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області. Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині.