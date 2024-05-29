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Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині

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Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував російські фейки / Фото: Олег Синєгубов

ЗСУ продовжують стримувати противника.

Ворог намагається просунутися вглиб Харківщини. На щастя, успіхів росіяни не мають.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА:

  • На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої.
  • На Куп‘янському напрямку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.
  • На Богодухівському напрямку. Слідкуємо за ситуацією. З низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку.

Нагадаємо, Росіяни обстрілюють Вовчанськ із "Сонцепьоків" термобаричними боєприпасами.

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