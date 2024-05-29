Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині

ЗСУ продовжують стримувати противника.
Ворог намагається просунутися вглиб Харківщини. На щастя, успіхів росіяни не мають.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними ОВА:
- На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої.
- На Куп‘янському напрямку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.
- На Богодухівському напрямку. Слідкуємо за ситуацією. З низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку.
Нагадаємо, Росіяни обстрілюють Вовчанськ із "Сонцепьоків" термобаричними боєприпасами.
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