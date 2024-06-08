Більше не білявка: Наомі Байден потрапила під приціл папараці з новим кольором волосся

Саме там відбуваються слухання у справі її батька Гантера Байдена, якому у випадки програшу загрожує 25 років ув'язнення.

Наомі Байден / Фото: Associated Press

Наомі сфотографували, коли вона виходила із будівлі суду. Онучка президента була одягнена у все чорне. Зокрема на ній була мінісукня та блейзер із ґудзиками.

Образ вона доповнила туфлями на підборах, сонцезахисними окулярами та кількома лаконічними прикрасами.

Наомі Байден / Фото: Associated Press

Наомі волосся зібрала в низький пучок і помітно, що вона змінила його колір — дівчина більше не білявка.

Наомі Байден / Фото: Associated Press

Декількома днями раніше папараці також заскочили біля будівлі суду матір Наомі — Кетлін Буле. Вона прийшла на слухання у білій сорочці, жакеті відтінку капучино та з коричневою сумкою на плечі.

Кетлін Буле / Фото: Associated Press

1993-го батьки Наомі одружилися, але 2015 року розійшлися через зраду Байдена, алкоголізм та наркозалежність. Буле вимагала, щоб Гантер Байден залишив їхній будинок, а в грудні 2016 року подала на розлучення, яке завершили 2017 року. Зараз Гантер же одружений з Меліссою Коен, яка теж регулярно супроводжує чоловіка до суду.

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