Більше не білявка: Наомі Байден потрапила під приціл папараці з новим кольором волосся

30-річна онучка президента США – Наомі Байден – з'явилася на суді у місті Вілмінгтоні, штат Делавер.
Саме там відбуваються слухання у справі її батька Гантера Байдена, якому у випадки програшу загрожує 25 років ув'язнення.
Наомі сфотографували, коли вона виходила із будівлі суду. Онучка президента була одягнена у все чорне. Зокрема на ній була мінісукня та блейзер із ґудзиками.
Образ вона доповнила туфлями на підборах, сонцезахисними окулярами та кількома лаконічними прикрасами.
Наомі волосся зібрала в низький пучок і помітно, що вона змінила його колір — дівчина більше не білявка.
Декількома днями раніше папараці також заскочили біля будівлі суду матір Наомі — Кетлін Буле. Вона прийшла на слухання у білій сорочці, жакеті відтінку капучино та з коричневою сумкою на плечі.
1993-го батьки Наомі одружилися, але 2015 року розійшлися через зраду Байдена, алкоголізм та наркозалежність. Буле вимагала, щоб Гантер Байден залишив їхній будинок, а в грудні 2016 року подала на розлучення, яке завершили 2017 року. Зараз Гантер же одружений з Меліссою Коен, яка теж регулярно супроводжує чоловіка до суду.
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