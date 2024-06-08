Суд вперше за час війни призначив максимальне покарання ухилянту: подробиці

Чоловік пояснив, що служити не буде через родичів на окупованих територіях.

Оболонський районний суд Києва засудив військовозобов’язаного, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації до п’яти років тюрми.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Чоловік, який родом з Донеччини, категорично не хотів воювати, він намагався "прикритися" родичами.

У середині вересня того ж року ТЦК вручило чоловіку "бойову" повістку. Проте він, не маючи права на відстрочку, проігнорував виклик.

У суді чоловік провину визнав і пояснив, що не прибув до пункту відправки для проходження військової, оскільки мав їхати до батьків, вони похилого віку і потребують стороннього догляду.

Він наголосив, що розуміє свій громадянський обов’язок, однак служити не може та не буде.

"Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У підсумку суд вирішив, що проживання батька та бабусі обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини – на тимчасово окупованій території, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка від ухилення від мобілізації.

Суд розпорядився взяти під варту обвинуваченого одразу після ухвалення вироку. Він перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до набрання вироку законної сили.

Раніше ми писали, що у Чернігові вдруге судили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство.

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