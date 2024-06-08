Армія РФ просувається на Донеччині: деталі ISW

Окупаційна армія Росії просунулася в районі Часового Яру Донецької області на тлі наступальних операцій на цій ділянці фронту.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 7 червня показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-східному мікрорайоні Канал - це крайня східна частина Часового Яру. Окрім того, мілблогери РФ стверджували, що окупанти також просунулися в східному мікрорайоні Каналу. Втім, в ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Також загарбники продовжують наступальні операції на північ від Часового Яру в районі Калинівки, а також на схід, біля Іванівського, і на південний схід, у районі Кліщіївки.

Повідомляється, що поблизу Часового Яру діють підрозділи російського 58-го батальйону спецназу (1-й армійський корпус "ДНР" (АК) і 200-ї мотострілецької бригади (14-й АК Ленінградського військового округу (ЛВО), а також підрозділи 98-го ВДВ Повідомляється, що підрозділи діють у мікрорайоні Каналу.

Тим часом військовий журналіст Богдан Мирошников повідомив, що у напрямку Чамсового Яру "тривають гойдалки".

"У районі Калинівки ворог мав просування. Біля Кліщіївки тривають ар'єргардні бої. На дачах північніше мікрорайону Канал - бої за кожний будинок", - наголосив він.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState також повідомили, що ворог рухається в Часовому Яру. Російські окупанти не полишають спроб захопити місто та штурмують його.

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