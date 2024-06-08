Ворог просунувся в Часовому Яру - Deep State

Ворог рухається в Часовому Яру.

Про це інформує аналітичний канал Deep State в Telegram у ніч проти 8 червня 2024 року.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на підступах до Часового Яру Донецької області тривають інтенсивні бої.

Про це заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

За його словами, окупанти не полишають спроб захопити місто та штурмують його.

"Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", - зазначив він.

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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк стверджує, що втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення" у війні.

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