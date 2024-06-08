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Враг продвинулся во Часовом Яру – Deep State

Враг продвинулся во Часовом Яру – Deep State

Во Временном Яру – горячо / Фото: t.me/DeepStateUA

Карта боевых действий обновлена

Враг движется во Часовом Яру.

Об этом информирует аналитический канал Deep State в Telegram в ночь на 8 июня 2024 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что на подступах к Часовому Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

Об этом заявил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить город и штурмуют его.

"Враг оказывает огненное влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве случаев использует группы пехоты", — отметил он.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк утверждает, что потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения" в войне.

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