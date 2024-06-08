Враг продвинулся во Часовом Яру – Deep State

Карта боевых действий обновлена
Враг движется во Часовом Яру.
Об этом информирует аналитический канал Deep State в Telegram в ночь на 8 июня 2024 года.
Напомним, что ранее сообщалось, что на подступах к Часовому Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои.
Об этом заявил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить город и штурмуют его.
"Враг оказывает огненное влияние с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве случаев использует группы пехоты", — отметил он.
Генерал-лейтенант Александр Павлюк утверждает, что потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения" в войне.
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