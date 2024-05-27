Бої за Часів Яр на Донеччині: на підступах до міста тривають бої - НГУ

Для проведення штурмових дій у більшості противник використовує групи піхоти.

На підступах до Часового Яру Донецької області тривають інтенсивні бої.

Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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За його словами, окупанти не полишають спроб захопити місто та штурмують його.

"Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", - зазначив він.

Також українські військові контрнаступали у районах Вовчанська та Стариці Харківської області.

Як розповіли у Головному управлінні розвідки, в районі Липців Росія залучила для наступу "Африканський корпус" Міноборони РФ.

Нагадаємо, що росіяни стягують до кордону з Україною нові резерви для наступу на Харківщині.

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