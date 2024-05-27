Бої за Часів Яр на Донеччині: на підступах до міста тривають бої - НГУ

Для проведення штурмових дій у більшості противник використовує групи піхоти.
На підступах до Часового Яру Донецької області тривають інтенсивні бої.
Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
За його словами, окупанти не полишають спроб захопити місто та штурмують його.
"Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", - зазначив він.
Також українські військові контрнаступали у районах Вовчанська та Стариці Харківської області.
Як розповіли у Головному управлінні розвідки, в районі Липців Росія залучила для наступу "Африканський корпус" Міноборони РФ.
Нагадаємо, що росіяни стягують до кордону з Україною нові резерви для наступу на Харківщині.
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