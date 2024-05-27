Де в Україні будуть дощі та грози 28 травня: прогноз погоди

У вівторок, 28 травня, в Україні буде тепло. Втім, місцями синоптики прогнозують дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. На півдні, у Вінницькій та Кіровоградській областях, а також більшості західних регіонів місцями дощі та грози. На решті території опадів не прогнозують. Крім того, у Приазов'ї вдень сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

У більшості областей вночі температура повітря буде становити 12-17° тепла, а вдень - +24-29°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22-27°. Трохи нижчою денна температура буде на заході та півдні - 21-26° тепла. На високогір'ї Карпат вночі стовпчики термометрів покажуть +7-12°, а вдень +15-20°.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві в неділю буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі у Києві стовпчики термометрі покажуть +14-16°, а вдень - +26-28°. На Київщині вночі прогнозують 12-17° тепла, а вдень - 24-29° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, де і коли в Україні вдарить 30-градусна спека. З її слів, у найближчій перспективі спека найбільш ймовірна на сході.

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