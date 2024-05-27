Где в Украине будут дожди и грозы 28 мая: прогноз погоды

Во вторник, 28 мая, в Украине будет тепло. Местами синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. На юге, в Винницкой и Кировоградской областях, а также в большинстве западных регионов местами дожди и грозы. На остальной территории осадки не прогнозируют. Кроме того, в Приазовье днем сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

В большинстве областей ночью температура воздуха будет составлять 12-17 ° тепла, а днем — +24-29 °. Днем столбики термометров покажут +22-27°. Чуть ниже дневная температура будет на западе и юге – 21-26° тепла. На высокогорье Карпат ночью столбики термометров покажут +7-12 °, а днем +15-20 °.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью в Киеве столбики термометра покажут +14-16°, а днем — +26-28°. В Киевской области ночью прогнозируют 12-17° тепла, а днем — 24-29° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, где и когда в Украине ударит 30-градусная жара. По ее словам, в ближайшей перспективе жара наиболее вероятна на востоке.

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