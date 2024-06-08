Армия РФ продвигается в Донецкой области: детали ISW

В частности, оккупанты имеют успехи в микрорайоне Канал.

Оккупационная армия России продвинулась в районе Часового Яра Донецкой области на фоне наступательных операций на этом участке фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 7 июня показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточном микрорайоне Канал – это крайняя восточная часть Часового Яра. Кроме того, милблогеры РФ утверждали, что оккупанты также продвинулись в восточном микрорайоне Канала. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Также захватчики продолжают наступательные операции к северу от Часового Яра в районе Калиновки, а также к востоку, возле Ивановского, и к юго-востоку, в районе Клищиевки.

Сообщается, что вблизи Часового Яра действуют подразделения 58-го батальона спецназа (1-й армейский корпус "ДНР" (АК) и 200-й мотострелковой бригады (14-й АК Ленинградского военного округа (ЛВО), а также подразделения 98-го). Сообщается, что подразделения действуют в микрорайоне Канала.

Между тем военный журналист Богдан Мирошников сообщил, что в направлении Чамсового Яра "продолжаются качели".

"В районе Калиновки враг имел продвижение. Возле Клещиевки продолжаются арьергардные бои. На дачах севернее микрорайона Канал — бои за каждый дом", — подчеркнул он.

Напомним, аналитики проекта DeepState также сообщили, что враг двигается в Часовом Яру. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город и штурмуют его.

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