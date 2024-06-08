День ангела 8 червня: кого та як вітати з іменинами

8 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 8 червня

8 червня 2024 року привітайте з іменинами Єфрема, Федора, Василя, Костянтина, Макара, Павла.

Єфрем — за походженням єврейське, означає "плідний". В дитинстві слухняний і сором'язливий. В дорослому віці стає розважливим, любить все планувати.

Федір — давньогрецьке ім'я, яке можна тлумачити як "дарований Богом". В дитинстві має чутливу душу, вразливий. В дорослому віці стає ідеальним чоловіком, але довго обирає дружину.

Василь — давньогрецьке походження, перекладається як "цар". В дитинстві спокійний, не приносить батькам неприємностей. В дорослому віці стає доброзичливим і добрим.

Костянтин — римське ім'я, що означає "стійкий". В дитинстві часто тривожиться, не вміє спілкуватися з однолітками. В дорослому віці стає сумлінним працівником.

Макар — давньогрецьке коріння, перекладається як "блаженний". В дитинстві часто проявляє інтерес до спорту, плаксивий. В дорослому віці стає справжнім трудівником.

Павло — латинське походження, тлумачиться як "молодший". В дитинстві добрий та ніжний. В дорослому віці стає товариським, має високий інтелект.

День ангела 8 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

В цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

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З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки.

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