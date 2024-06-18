Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У США прокоментували співпрацю РФ і Північної Кореї

У США прокоментували співпрацю РФ і Північної Кореї

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / Фото: Associated Press

У Вашингтоні планують ретельно відстежувати розвиток співробітництва між країнами.

Сполучені Штати Америки стурбовані поглибленням відносин агресорки Росії та Північної Кореї. Саме тому Вашингтон буде "ретельно відстежувати  розвиток" співробітництва між Москвою і Пхеньяном.

Про це  під час брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

З його слів, у Штатах занепокоєні таким поглибленням відносин через наслідки для українців, бо вони "знають північнокорейську балістику". Кірбі наголошує, що ці ракети використовуються для враження цілей в Україні.

Крім того, Вашингтон хвилює ще й той факт, що "там може бути певна взаємність, яка вплине на безпеку на Корейському півострові".

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на заяву міністра оборони Південної Кореї повідомляє, що Кім Чен Ин відправив Володимиру Путіну мільйони артилерійських снарядів. Сеул виявив щонайменше 10 000 морських контейнерів, що відправляються з Північної Кореї до Росії.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація