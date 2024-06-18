У США прокоментували співпрацю РФ і Північної Кореї

Сполучені Штати Америки стурбовані поглибленням відносин агресорки Росії та Північної Кореї. Саме тому Вашингтон буде "ретельно відстежувати розвиток" співробітництва між Москвою і Пхеньяном.

Про це під час брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

З його слів, у Штатах занепокоєні таким поглибленням відносин через наслідки для українців, бо вони "знають північнокорейську балістику". Кірбі наголошує, що ці ракети використовуються для враження цілей в Україні.

Крім того, Вашингтон хвилює ще й той факт, що "там може бути певна взаємність, яка вплине на безпеку на Корейському півострові".

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на заяву міністра оборони Південної Кореї повідомляє, що Кім Чен Ин відправив Володимиру Путіну мільйони артилерійських снарядів. Сеул виявив щонайменше 10 000 морських контейнерів, що відправляються з Північної Кореї до Росії.

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