День ангела 19 червня: кого та як вітати з іменинами

19 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 19 червня
19 червня 2024 року привітайте з іменинами Івана (Яна), Марію.
Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, яке означає "милість Божа". В дитинстві дуже сильно залежить від зовнішньої оцінки. В дорослому віці стає добропорядним і спокійним.
Марія — у перекладі з давньоєврейської мови "кохана". В дитинстві надійна та активна дівчинка. В дорослому віці стає вразливою, може часто ображатися.
День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі і віршах
Сьогодні твій святий день, день ангела! Нехай він принесе в твоє життя лише радість, щастя і нові світлі почуття. Будь завжди щасливим і коханим!
(привітання з сайту Побажайко)
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
(привітання з сайту ОГО)
***
З днем ангела! В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб ангели завжди були поруч, захищаючи тебе від усяких негараздів і наповнювали серце радістю і любов'ю.
(привітання з сайту Побажайко)
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
(привітання з сайту ОГО)
***
З днем ангела! Щиро бажаю море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя приносить лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіляких негараздів. Нехай життя буде наповнене коханням і здоров'ям, а твоя душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!
(привітання з сайту Побажайко)
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