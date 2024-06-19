День ангела 19 червня: кого та як вітати з іменинами

19 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 червня

19 червня 2024 року привітайте з іменинами Івана (Яна), Марію.

Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, яке означає "милість Божа". В дитинстві дуже сильно залежить від зовнішньої оцінки. В дорослому віці стає добропорядним і спокійним.

Марія — у перекладі з давньоєврейської мови "кохана". В дитинстві надійна та активна дівчинка. В дорослому віці стає вразливою, може часто ображатися.

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Сьогодні твій святий день, день ангела! Нехай він принесе в твоє життя лише радість, щастя і нові світлі почуття. Будь завжди щасливим і коханим!

(привітання з сайту Побажайко)

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

(привітання з сайту ОГО)

***

З днем ангела! В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб ангели завжди були поруч, захищаючи тебе від усяких негараздів і наповнювали серце радістю і любов'ю.

(привітання з сайту Побажайко)

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

(привітання з сайту ОГО)

***

З днем ангела! Щиро бажаю море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя приносить лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіляких негараздів. Нехай життя буде наповнене коханням і здоров'ям, а твоя душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!

(привітання з сайту Побажайко)

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