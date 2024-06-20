Вибори президента США не змінять підтримки України — експосол Тейлор

Наразі соціологічні опитування свідчать про рівні шанси на перемогу кандидатів від демократів та республіканців.

Вибори президента у Сполучених Штатах не змінять загального відношення до України, оскільки американський народ продовжує підтримувати українців у їх боротьбі за свободу.

Таку думку висловив посол США в Україні у 2006-09 роках, віце-президент Американського інституту миру Вільям Тейлор, передає Інтерфакс-Україна.

Виступаючи на спеціальної події Київського безпекового форуму, започаткованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", він заявив, що наразі соціологічні опитування свідчать про рівні шанси на перемогу кандидатів від демократів та республіканців.

"Політика щодо України президента Байдена дуже чітка: це підтримка України. Але політика Трампа менш зрозуміла. Ніхто не знає, якою вона буде. Він часто сам не знає, що говорить про свою політику", - зазначив Тейлор.

Дипломат наголосив, що у Конгресі США є цілковита підтримка України.

"Конгрес і американський народ підтримують Україну і продовжують підтримувати. 61 млрд доларів є відображенням цієї потужної підтримки. І хто б не переміг на виборах президента США в листопаді, американський народ продовжуватиме підтримувати Україну", - сказав він.

Тейлор також прокоментував нещодавню заяву Путіна щодо умов переговорів з Україною.

"Це дурна заява, якою Путін вимагає від України віддати території для того, щоб розпочати переговори. Я б не звертав багато уваги на те, що він говорить, а звертав би увагу на те, що він робить. Треба дивитися, що він робить і підтримувати Україну, робити все, щоб вона перемогла на полі бою. І саме на цьому ми маємо зосередитися", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США назвали країну, яка підтримує воєнну машину Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у США назвали візит Путіна до КНДР актом відчаю.

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