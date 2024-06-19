У США назвали візит Путіна до КНДР актом відчаю

Путін намагається покращити відносини з КНДР, щоб отримати допомогу для продовження війни проти України.

Візит російського диктатора Путіна до КНДР показує, що він знаходиться у відчайдушному стані, тому шукає підтримки.

Також читайте Чи приїдуть воювати до України за Путіна солдати КНДР: нардеп дав відповідь

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Reuters.

Він заявив, що російський диктатор відчайдушно намагається покращити відносини з КНДР, щоб отримати допомогу для продовження війни проти України.

Крім того, Блінкен зазначив, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонно-промислову базу. Пекін продає Москві 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які використовуються для виготовлення зброї.

"Це має припинитися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея може збільшити виробництво ракет для війни РФ в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у США прокоментували співпрацю РФ і Північної Кореї.

Читайте також: