Дві німецькі компанії постачають до РФ продукцію для виготовлення безпілотників Shahed

Компанії могли провести перевірку, що співпрацюють з російським військово-промисловим комплексом.
Дві німецькі компанії постачають до РФ епоксидну смолу, яку використовують для виготовлення ударних безпілотників типу Shahed.
Про це йдеться у розслідування журналістів "Слідство Інфо".
За даними журналістів російська компанія "Композит Изделия", яка займається виготовленням безпілотників Shahed, закуповувала смолу двох німецьких компаній — R&G Faserverbundwerkstoffe та Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. Вона отримувала від німецький постачальників сировину вже у розпал війни — у 2022 та 2023 роках.
У розслідування припускають, що німецькі компанії не знали про те, що ООО "Композит Изделия" співпрацює "Алабугою", але вони могли перевірити російського контрагента і побачити зв’язок з російським військово-промисловим комплексом.
Журналісти розповіли, що компанія Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. за митними даними продає майже всю свою продукцію до Росії. Впродовж всього минулого року вона постачала епоксидну смолу російському підприємству "Композит Изделия".
В свою чергу R$G Faserverbundwerkstoffe у 2023 році поставила майже 8,5 тис. кг епоксидного сполучного на суму близько $80 тис. З цієї сировини можна виготовити 337 безпілотників, адже на один безпілотник необхідно 25 кілограмів цієї речовини.
Компанія R$G Faserverbundwerkstoffe також постачала епоксидну смолу українським виробникам дронів. Таким чином німецький бізнес співпрацює з Росією і Україною одночасно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль намагається залучити німців до шпигунства після масового видворення російських дипломатів.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає танк-гібрид Frankenstein, який збиватиме ракети та дрони.
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