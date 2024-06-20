На Вінниччині безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури — ОВА

В результаті атаки постраждалих немає.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Борзов.
Він заявив, що в результаті атаки постраждалих немає.
"Внаслідок ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться усі необхідні заходи для ліквідації наслідків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала дронами Львівську область, з'явилися фото наслідків.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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