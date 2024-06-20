Астрологічний прогноз на 20 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кіле число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на нашу психіку, роблячими нас безвольними і схильними до чужого впливу. Як правило, на такий час не варто планувати важливі справи, краще зосередитися на початих раніше, тепер же потрібно тільки навести на них глянець.

Символ дня: Шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний, багряний, маковий.

Щасливе каміння дня: агат переливчастий, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і перебігають у легкій формі, особливо якщо вчасно вжити необхідних – лікувальних – заходів. Від хірургічних операцій необхідно відмовитись категорично.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м'ясо та гриби, а щоб надати гостроти овочевим стравам потрібно використовувати спеції.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом – розпушувати, насичуючи його киснем, а також збирати врожай: все, що виросло на той час у саду чи на городі, максимально наповнене корисними речовинами – вітамінами та мінералами.

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони дають зрозуміти людині, яку життєву чи професійну проблему необхідно вирішити.

Табу дня: під забороною – будь-які сварки та конфлікти.

Цитата дня: «Ваш час обмежений, не витрачайте його на те, щоб жити чужим життям» (Стів Джобс).

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