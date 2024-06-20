У парламенті Франції вимагають заборонити імпорт російського СПГ

Це сміливий крок для Франції, оскільки минулого року вона була лідером серед країн Європи за обсягами закупівлі російського СПГ.

Франція має намір включити російських СПГ до енергетичних продуктів, які перебувають під санкціями Євросоюзу та повністю заборонити його імпорт.

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Про це йдеться у повідомленні Bloomberg.

Комітет Сенату рекомендував якнайшвидше прийняти відповідне рішення та заборонити імпорт російського зрідженого газу.

Видання пише, що це сміливий крок для Франції, оскільки минулого року вона була лідером серед країн Європи за обсягами закупівлі російського СПГ. За Францією ідуть Іспанія та Бельгія.

Обсяг газу, який надійшов до Франції цього року, практично відповідає загальному показнику за весь 2023 після різкого падіння поставок з Катару.

Варто зазначити, що комітет очолить опозиційні до діючого уряду партії і саме вони вимагають заборони імпорт російського газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина блокує новий пакет санкцій проти РФ через товари подвійного призначення.

Крім того, ми раніше інформували, що ультраправі у Франції "перевзуваються на ходу", з сайту партії зникли проросійські заяви.

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