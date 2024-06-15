В РФ стався вибух на газосховищі: дим видно за кілька кілометрів – відео

У Саратовській області Росії 15 червня стався вибух на газосховищі за селом Єлшанка.

Про це пишуть місцеві пабліки.

На місці вибуху спалахнула сильна пожежа – дим видно за кілька кілометрів.

Газосховище, яке горить, розташоване під землею. За даними росЗМІ, попередня причина пожежі – повторний витік газу. Російська місцева влада поки не коментувала інцидент.

Нагадаємо, в Росії вибухнула машина начальника штабу військової частини (відео).

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