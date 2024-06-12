Виконав мрію дитини, що помирала: історія вчителя з Дніпра, який викладає у лікарнях

До кожного зі своїх учнів педагог шукає підхід, аби бути не лише вчителем, а й підтримкою.

Учитель з Дніпра Євген Кравченко виконав мрію дитини, що помирала, підтримав братів із Бахмута, що дістали тяжкі опіки, допоміг переселенцю з Бердянська скласти випускний тест. Педагог став номінантом на премію Global teacher prize у категорії "Вибір серцем".

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Що відомо про Євгена Кравченка

Вчитель Євген Кравченко адаптує традиційне навчання для учнів "Школи супергероїв", аби зацікавити історією.

12-річний Даня зізнається вчитель викликав його захоплення.

"Я був з другом. Він підійшов. Він нам почав розповідати про кістки динозаврів, чи знаходяться вони там чи ні. І ми почали з ним спілкуватися. З ним дуже класно, тому що він захоплює мене", - каже хлопчик.

Його креативні підходи до навчання у "Школі супергероїв" разом з учнями випробовує й кураторка премії Global teacher prize Наталія Мосейчук. Це щорічна національна премія для вчителів-агентів змін. На неї до восьмого липня можуть податися самі педагоги, або колеги, учні чи батьки запропонувати кандидатів. Окрема категорія - "Вибір серцем".

"Цей педагог пішов до дітей, у яких дуже важке життя. Він пішов сам. І він не просто викладав їм урок історії, а він з ними спілкувався про війну, про те, якою Україна буде далі. Розумієте? Коли ці діти сприйняли його за свого. І мене це надзвичайно розчулило", - каже кураторка премії Global teacher prize, ведуча ТСН Наталія Мосейчук.

Наталія Мосейчук

Викладав історію у загальноосвітніх школах і у приватному ліцеї. Та коли дізнався про "Школи супергероїв" у лікарнях, де викладають для маленьких пацієнтів, погодився не вагаючись, каже Євген Кравченко.

"Людяність. Я думаю, що бачити людину в дитині - це найголовніше", - каже вчитель Євген Кравченко.

Євген Кравченко

Педагог здійснив мрію 10-річного Дениса, який помер

Свого першого учня у "Школі супергероїв" він не здатен забути. Десятирічний Денис боровся з онкохворобою і мав єдину мрію.

"Його найбільшою мрією було - знати історію України, історію Єгипту, знати все про піраміди. Але ми розуміли, що ця дитина скоро відійде на хмаринки. І Євген ходив кожного дня до цього хлопчика, з ним навчався біля ліжка, розповідав йому історію, пройшов з ним весь Єгипет, пройшов війну. На жаль, Дениса не стало. Але після цього місія Євгена, його супер сила збільшилася", - каже Наталя Жилінська, керівниця "Школи супергероїв".

"Звичайно, бувало, що нахлинало. Бувало, що і сльози. Але я розумів, що це потрібно. Якщо це потрібно, тим паче такій дитині, я хотів дати максимально. Я був зворушений, наскільки велика памʼять дитини. Мабуть, назавжди він буде в мене в серці і ці історії, які ти йому переповідав", - каже Євген Кравченко.

Він викладає у двох лікарнях Дніпра. І до кожного зі своїх учнів шукає підхід, аби бути не лише вчителем, а й підтримкою.

"Брати з Бахмута. Вони прибули в опікове відділення. З опіками. Пʼятикласники. Вони намагалися розповісти і іноді розповідали доволі страшні речі. І ти мав це зрозуміти, вислухати, дати якусь підтримку, якесь розуміння того, що зараз все добре, зараз вони в безпеці", - каже педагог.

Євген Кравченко

Переможців премії Global teacher prize, зокрема, й у категорії "Вибір серцем", назвуть 5 жовтня.

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