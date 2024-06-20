Загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники ввечері, 19 червня запустили по Україні кілька груп іранських ударних безпілотників типу Shahed.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА з Кіровоградської області прямують курсом на Черкащину. Також група безпілотників зафіксована на Миколаївщині, вона рухається в сторону Кіровоградщини.

"Декілька груп ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у західному напрямку. Група ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала дронами Львівську область, з'явилися фото наслідків.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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