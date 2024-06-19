На Львівщині спрацювали сили ППО — Садовий

На Львівщині спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.

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Про це повідомив мер міста Львова Андрій Садовий.

Він закликав містян не знімати роботу ППО.

"Не знімайте роботу ППО! Всім залишатись у безпечному місці!" - написав Садовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну дронами, скільки безпілотників збила ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що воїни ЗСУ розповіли про установки та збиття російських дронів.

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