На Львівщині спрацювали сили ППО — Садовий

Місцевих жителів просять не змінами роботу ППО.
На Львівщині спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.
Про це повідомив мер міста Львова Андрій Садовий.
Він закликав містян не знімати роботу ППО.
"Не знімайте роботу ППО! Всім залишатись у безпечному місці!" - написав Садовий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну дронами, скільки безпілотників збила ППО.
Крім того, ми раніше інформували, що воїни ЗСУ розповіли про установки та збиття російських дронів.
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