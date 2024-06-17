Удар по енергосистемі: РФ атакувала критичні об'єкти у двох областях

Через обстріл від газопостачання відключили понад 100 абонентів.

Окупаційна армія Росії у ніч проти 17 червня обстріляла електроенергетичні та газові об'єкти у двох областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Так, на півдні України обстріляно обладнання одного з елекроенергетичних об'єктів.

"Пошкоджена будівля та електричний кабель. Персонал не постраждав", - йдеться у повідомленні.

В іншому прифронтовому регіоні під час обстрілу зафіксовано влучання в об'єкт газової інфраструктури та пошкодження обладнання. Люди не постраждали.

Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області від газопостачання відключено 108 споживачів.

За даними НЕК "Укренерго", без світла в Україні, зокрема через бойові дії, 471 населений пункт.

Нагадаємо, в Україні 17 червня відключатимуть світло – в які години діятимуть графіки.

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