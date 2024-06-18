Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Сумщині пролунало 36 вибухів

На Сумщині пролунало 36 вибухів

Ворог продовжує атакувати Сумщину / Фото: Новинарня

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 17 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська громади.
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та здійснив атаку FPV дронів (4 вибухи).
  • Білопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС (15 вибухів). 
  • Краснопільська громада: зафіксовано скидання вибухового предмета з БпЛА (1 вибух) та мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Миколаївська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару по Київському району Харкова, в результаті чого зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація