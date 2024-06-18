На Сумщині пролунало 36 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 17 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та здійснив атаку FPV дронів (4 вибухи).

Білопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС (15 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання вибухового предмета з БпЛА (1 вибух) та мінометний обстріл (2 вибухи).

Миколаївська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару по Київському району Харкова, в результаті чого зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід.

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