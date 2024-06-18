На Сумщині пролунало 36 вибухів

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 17 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
- Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська громади.
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та здійснив атаку FPV дронів (4 вибухи).
- Білопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС (15 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано скидання вибухового предмета з БпЛА (1 вибух) та мінометний обстріл (2 вибухи).
- Миколаївська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару по Київському району Харкова, в результаті чого зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід.
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