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На Сумщині пролунало 35 вибухів

На Сумщині пролунало 35 вибухів

Ворог обстрілює Сумщину (фото ілюстративне) / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Протягом минулої доби загарбники здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.

  • Юнаківська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: з території РФ здійснено авіаобстріли з гелікоптерів НАР (16 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару по Київському району Харкова, в результаті чого зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід.

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