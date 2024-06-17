На Сумщині пролунало 35 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.

Юнаківська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: з території РФ здійснено авіаобстріли з гелікоптерів НАР (16 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару по Київському району Харкова, в результаті чого зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід.

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