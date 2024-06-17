На Сумщині пролунало 35 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.
- Юнаківська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: з території РФ здійснено авіаобстріли з гелікоптерів НАР (16 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (10 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару по Київському району Харкова, в результаті чого зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували на Херсонщині бригаду, яка лагодила газопровід.
Читайте також: