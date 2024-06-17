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Дві країни відкликали свої підписи під підсумковим документом Саміту миру у Швейцарії

Дві країни відкликали свої підписи під підсумковим документом Саміту миру у Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії / Фото: reuters.com

Причини відкликання голосів наразі невідомі.

Йорданія та Ірак відкликали свої голоси під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії.

Про це вказано на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Наразі причин відкликання голосів цими двома країнами невідомі.

Таким чином, кількість країн-підписантів знизилась до 78, а тих, хто не підписав, збільшилася до 15.

Крім Іраку та Йорданії, до числа тих, хто відмовився підписувати комюніке, увійшли: Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Ватикан, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд і ОАЕ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росію та Китай ознайомлять з підсумками Саміту миру.

Крім того, ми раніше інформували, про що домовились учасники Саміту миру у Швейцарії.

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