У Харкові пролунав вибух

Наразі уточнюється, чи вибух був у самому місті, чи за його межами.

Пізно ввечері, 16 червня, у Харкові було чутно вибух.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він заявив, що наразі уточнюється, чи вибух був у самому місті, чи за його межами.

"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється — чи це передмістя, чи околиця Харкова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ скинула три КАБи на Харків, є постраждалі.

Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунав вибух одразу після оголошення тривоги.

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