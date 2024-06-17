У Харкові пролунав вибух

Наразі уточнюється, чи вибух був у самому місті, чи за його межами.
Пізно ввечері, 16 червня, у Харкові було чутно вибух.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він заявив, що наразі уточнюється, чи вибух був у самому місті, чи за його межами.
"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється — чи це передмістя, чи околиця Харкова", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ скинула три КАБи на Харків, є постраждалі.
Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунав вибух одразу після оголошення тривоги.
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