На Сумщині пролунало 25 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Миропільська громада: з території рф завдано удар FPV-дронами (3 вибухи).

Білопільська громада: ворожим БпЛА здійснено скидання боєприпасиів типу ВОГ (4 вибухи). Також відбулася атака FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Краснопільська громада: з території рф, ворожим БпЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з міномету (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано ворожі удари 2 FPV дронами (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія здійснила масований ракетний обстріл України.

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