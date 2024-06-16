Загарбники пропонували українським дітям гроші за переїзд до РФ - The Independent

Російські загарбники викрали близько 20 000 українських дітей з початку повномасштабного вторгнення.

Російські загарбники пропонували українським дітям на тимчасово окупованих територіях 100 000 рублів за переїзд до російських міст на їхній вибір.

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Про це пише видання The Independent, яке провело спеціальне розслідування.

Журналіст Том Уотлінг розповідає історію п'яти підлітків, яких окупанти викрали та вивезли до Росії або на окуповану територію, але їх потім врятували та повернули до України.

Він поговорив з підлітками від 12 до 17 років, які розповіли про свій досвід у так званих "таборах відпочинку", які організовували загарбники.

16-річна Ліза Бацура розповіла, що одного разу російський чиновник прийшов до їх класу і запропонував кожній дитині по 100 000 рублів "за переїзд у будь-яке російське місто", яке вони оберуть.

Двоє з пʼяти дітей, з якими поговорив журналіст, перебували щонайменше чотири місяці в "таборах для відпочинку" на окупованих територіях Херсонської області та Криму. Ще троє перебували у цих "таборах" понад вісім місяців. Згодом всі вони були врятовані організацією Save Ukraine.

Українські чиновники заявили, що російські загарбники вивезли близько 20 000 українських дітей до "таборів для відпочинку" з початку повномасштабного вторгнення. Приблизно четверть з цим дітей це сироти, які залишились без піклування батьків.

Уряд України має інформацію, що в Білорусії, окупованому Криму та навіть на Далекому Сході Росії загарбники влаштували понад 70 таборів для примусового "перевиховання" дітей.

Повернення викрадених дітей до України буде одним з основних питань на Глобальному саміті Миру.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець у коментарі виданню заявив, що загарбники надаються всіма можливостями заблокувати повернення десятків тисяч українських дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на російських сайтах з усиновлення виявлені фото викрадених українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Маріуполі усіх дітей від нового навчального року змушують приєднуватися до однієї з так званих "патріотичних організацій".

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