Мелоні прокоментувала "мирну пропозицію" Путіна

На думку премʼєра Італії, Путін не збирається проводити реальні переговори.
Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні прокоментувала так звану "мирну пропозицію" російського диктатора Путіна про припинення агресії проти України.
Про це інформує AP.
Відповідаючи на запитання стосовно пропозиції Путіна, Мелоні заявила, що диктатор зробив це у пропагандистських цілях, а не для початку реальних переговорів.
"Якщо пропозиція президента Путіна така: ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення в Україну та відмовиться від окупованих частин, то це не здається мені особливо ефективною пропозицією", — сказала Мелоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною.
Крім того, ми раніше інформували, що в ЄС гнівно прокоментували "мирні" заяви диктатора Путіна.
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