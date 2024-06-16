Мелоні прокоментувала "мирну пропозицію" Путіна

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні прокоментувала так звану "мирну пропозицію" російського диктатора Путіна про припинення агресії проти України.

Також читайте У Байдена заявили, що Путін попросив Китай не брати участі у мирному саміті у Швейцарії

Про це інформує AP.

Відповідаючи на запитання стосовно пропозиції Путіна, Мелоні заявила, що диктатор зробив це у пропагандистських цілях, а не для початку реальних переговорів.

"Якщо пропозиція президента Путіна така: ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення в Україну та відмовиться від окупованих частин, то це не здається мені особливо ефективною пропозицією", — сказала Мелоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що в ЄС гнівно прокоментували "мирні" заяви диктатора Путіна.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.