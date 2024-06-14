Росіяни атакували дроном автобус на Сумщині: які наслідки

В ОВА закликали жителів області скористатися можливістю евакуації до безпечніших місць.

Російські війська 14 червня атакували FPV-дроном соціальний автобус на Сумщині. Є поранені.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району. В автобусі перебувало понад 20 людей", –вказано в заяві ОВА.

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За попередніми даними внаслідок атаки троє жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим була надана медичну допомогу.

Також усіх пасажирів автобуса евакуювали.

Зараз уточнюються наслідки ворожої атаки.

"Бережіть себе та рідних, скористайтеся можливістю евакуації у більш безпечні місця", – закликали у військовій адміністрації.

До слова, старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО Олександр Спроба заявив, що російський наступ на Сумщину може розпочатися із ворожих авіанальотів, однак формальних ознак його підготовки наразі не видно.

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