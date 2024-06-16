Астрологічний прогноз на 16 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної деструктивної енергетики, яку – щоб не наламати дров – необхідно тримати під контролем: головні якості, які необхідно виявляти у цей час – уважність та обережність.

Символ дня: Корона.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть виявитися небезпечними, тому при появі перших симптомів необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: рекомендується відмовитися від м'ясної, жирної та важкої їжі, замінивши її продуктами з великим вмістом клітковини – висівками, зеленню, овочами та фруктами.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай кабачків та зелені.

Магія та містика дня: ворожіння на картах дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про те, якою – правильною чи ні – дорогою вони йде життям.

Табу дня: не можна користуватися колючими та різальними предметами, включаючи звичайні столові прилади.

Цитата дня: "Якщо щось і варто робити, то тільки те, що прийнято вважати неможливим"(Оскар Уайльд).

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