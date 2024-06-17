Відмова матері від дитини заради відстрочки для ухилянта: у чому ризики для дитини

Одним із способів уникнути призову до війська для ухилянтів стало оформлення статусу "батько-одинак". Проте можуть бути наслідки такої "схеми" для матері та дитини.

Не секрет, що деякі українські чоловіки, аби уникнути мобілізації, вдаються до різних хитрощів. Інколи – доволі цинічних. Так, одним із способів уникнути призову до війська для ухилянтів стало оформлення статусу "батько-одинак".

Адже згідно із законом про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їхньої згоди і лише за місцем проживання.

Тому є випадки, коли один із батьків спеціально відмовляється від прав на дитину, щоб інший отримав відстрочку від мобілізації, або був звільнений з військової служби, якщо вже перебуває у війську.

Про ризики для дитини в такій "схемі", у коментарі "РБК-Україна" розповіла адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

За її словами, найбільшим ризиком для дитини є можливість опинитися в дитячому будинку. Це може статися, якщо матір позбавлять батьківських прав, а з батьком щось трапиться.

"Мати зможе звернутись до суду за поновленням батьківських прав, але ця процедура складна й потребує часу. Це може затягнутись і на пів року, і на рік, який дитина проведе не в зовсім комфортних умовах", – поперидала юристка.

Адвокатка нагадала, що позбавлення батьківських прав здійснюється лише на підставі рішення суду з відповідним висновком органів опіки та піклування. На її думку, відповідальні батьки не підуть на такі ризики, тому що розуміють можливі подальші наслідки.

Які документи потрібні для отримання відстрочки на підставі самостійного виховання та утримання дитини

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного

один із документів: свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про оголошення матері померлою, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою.

Для виїзду закордон необхідно встановлення місця проживання дитини з батьком – це може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав матері, свідоцтво про смерть матері дитини.

Проте якщо чоловік одружився вдруге – то він втрачає статус одинокого батька.

Раніше повідомлялося, хто має право на бронь від мобілізації і як її отримати 2024 року.

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