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РФ атакує Україну ударними безпілотниками: куди рухаються БпЛА

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РФ атакує Україну ударними безпілотниками: куди рухаються БпЛА

Безпілотник Shahed / Фото: reuters.com

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Увечері 18 червня російська армія запустила ударні безпілотники по Україні.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група БпЛА рухається в з Вінниччини в сторону Хмельниччини.

Крім того, повідомляється про групу безпілотників на Миколаївщині, які рухаються на захід.

"Кілька груп ворожих БпЛА на Херсонщині — прямують на Миколаївщину та Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну дронами, скільки безпілотників збила ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що воїни ЗСУ розповіли про установки та збиття російських дронів.

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